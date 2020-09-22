"Парма" близка к подписанию экс-защитника "Зенита"

Бывший защитник питерского "Зенита" Йордан Осорио может продолжить карьеру в Италии.

По информации A Bola, венесуэлец имеет высокие шансы до закрытия трансферного окна оказаться в "Парме".

Источник утверждает, что стороны находятся на продвинутой стадии переговоров.

В прошлом сезоне 26-летний Осорио выступал на правах аренды за "Зенит", но питерцы не захотели выкупать его за 7 миллионов евро. Трансфер центрбека принадлежит "Порту".

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