"Парма" близка к трансферу форварда "Баварии"

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"Парма" близка к трансферу форварда "Баварии"

Голландский нападающий мюнхенской "Баварии" Джошуа Зиркзе близок к переходу в "Парму", сообщает журналист Николо Скира в своем Twitter.

По данным источника, итальянский клуб договорился с футболистом по условиям контракта. "Парма" хочет арендовать форварда на полгода с правом последующего выкупа за 15 миллионов евро. "Баварию" устраивает такой вариант, но немцы хотят включить в сделку пункт об обратном трансфере.

В нынешнем сезоне 19-летний Зиркзе провел за "Баварию" девять матчей во всех турнирах и забил два гола. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

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