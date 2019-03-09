"Парма" - "Дженоа" - 1:0 (видеообзор матча Серии А)

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"Парма" - "Дженоа" - 1:0 (видеообзор матча Серии А)

Представляем вашему вниманию видеообзор матча итальянской Серии А между "Пармой" и "Дженоа".

Читайте также: "Парма" минимально обыграла "Дженоа" (видео гола). | http://soccernews.ru

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