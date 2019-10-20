"Парма" - "Дженоа" - 5:1 (видеообзор матча Серии А)

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"Парма" - "Дженоа" - 5:1 (видеообзор матча Серии А)

Представляем видеообзор матча 8-го тура чемпионата Италии "Парма" - "Дженоа". В этой встрече победу одержали хозяева игры.

А еще: "Парма" в домашнем матче разгромила "Дженоа"| http://soccernews.ru
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