"Парма" и "Болонья" сыграли вничью, "Сампдория" обыграла "Удинезе" и другие итоги матчей Серии А

В чемпионате Италии завершились матчи 32-го тура: "Парма" обменялась голами с "Болоньей", "Сампдория" на выезде обыграла "Удинезе", "Кальяри" и "Лечче" разошлись миром, а "Фиорентина" и "Верона" сыграли вничью.

"Удинезе" - "Сампдория" - 1:3 (1:1)

Голы: Лазанья, 37 - 1:0, Квальярелла, 45+1 - 1:1, Бонаццоли, 84 - 1:2, Габбьядини, 90+3 - 1:3.

"Удинезе": Муссо, Найтинк, Самир, Трост-Эконг, Стрюгер Ларсен (тер Авест, 68), Яяло (Теодорчик, 86), Уоллас (Фофана, 53), Сема, Несторовски (Окака Чука, 53), де Пауль, Лазанья.

"Сампдория": Аудеро, Берешиньски, Йосида, Депаоли, Колли, Ауджелло, Экдаль, Рамирес (Бонаццоли, 45), Линетти, Торсби, Квальярелла (Габбьядини, 78).

"Кальяри" - "Лечче" - 0:0

"Кальяри": Краньо, Клаван, Ликояннис, Маттьелло (Бирса, 68), Валюкевич, Ионицэ (Фараго, 68), Наингголан (Рагатцу, 30), Жоау Педру (Перейро, 84), Рог, Нандес, Симеоне.

"Лечче": Габриэл, Донати, Кальдерони (Рисполи, 40), Лучони, Пас, Манкосу, Сапонара, Петриччоне (Маер, 74), Барак, Бабакар (Дейола, 74), Фалько (Фариас, 32).

"Парма" - "Болонья" - 2:2 (0:2)

Голы: Данилу Ларанжейра, 3 - 0:1, Сориано, 16 - 0:2, Куртич, 90+3 - 1:2, Инглезе, 90+5 - 2:2.

"Парма": Сепе, Бруну Алвеш (Кулушевски, 46), Якопони, Дармиан, Лаурини (Пеццелла, 83), Гальоло, Куцка (Грасси, 60), Куртич, Скоццарелла (Карамо, 46), Эрнани, Спрокати (Инглезе, 60).

"Болонья": Скорупски, Данилу Ларанжейра, Дейкс, Бани (Мбай, 44), Томиясу, Медель (Руффо Лучи, 90+1), Сориано, Домингес (Сванберг, 77), Сансоне (Паласио, 77), Орсолини (Сков Ольсен, 77), Барроу.

"Фиорентина" - "Верона" - 1:1 (0:1)

Голы: Фараони, 18 - 0:1, Кутроне, 90+6 - 1:1.

"Фиорентина": Дронговски, Пеццела, Далберт, Лирола (Влахович, 81), Миленкович, Игор, Рибери (Кьеза, 46), Кастровилли, Пульгар, Куаме, Соттиль (Кутроне, 46).

"Верона": Сильвестри, Фараони, Гюнтер, Димарко (Аджапонг, 69), Ррахмани, Кумбулла (Эмпереур, 79), Мигел Велозу, Лазович (Верре, 58), Пессина (Дзакканьи, 58), Амрабат, Ди Кармине (Стемпиньски, 69).

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