"Парма" и "Эмполи" в сверхрезультативном поединке не выявили победителя

В рамках 26-го тура итальянской Серии А "Эмполи" сыграл вничью с "Пармой". Турнирное положение команд не изменилось. "Парма" по-прежнему занимает 12-е место, а "Эмполи" - 17-е.

"Эмполи" - "Парма" 3:3

Голы: Жервиньо, 13 - 0:1, Делль`Орко, 18 - 1:1, Ригони, 45 - 1:2, Капуто (пен), 59 - 2:2, Бруну Алвеш, 82 - 2:3, Сильвестре, 90 - 3:3

"Эмполи": Дронговски, Ди Лоренцо, Сильвестре, Делль`Орко, Паскуаль (Оберлен, 87), Беннасер, Аккуа (Траоре, 64), Крунич, Весели, Фариас (ла Гумина, 84), Капуто.

"Парма": Сепе, Бруну Алвеш, Гобби, Якопони, Гальоло, Куцка, Барилла (Гаццола, 90), Силигарди (Биабиани, 71), Ригони, Жервиньо, Инглезе.

Предупреждения: Дронговски (13), Куцка (62), Жервиньо (79).

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