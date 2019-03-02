"Парма" и "Эмполи" в сверхрезультативном поединке не выявили победителя
В рамках 26-го тура итальянской Серии А "Эмполи" сыграл вничью с "Пармой". Турнирное положение команд не изменилось. "Парма" по-прежнему занимает 12-е место, а "Эмполи" - 17-е.
"Эмполи" - "Парма" 3:3
Голы: Жервиньо, 13 - 0:1, Делль`Орко, 18 - 1:1, Ригони, 45 - 1:2, Капуто (пен), 59 - 2:2, Бруну Алвеш, 82 - 2:3, Сильвестре, 90 - 3:3
"Эмполи": Дронговски, Ди Лоренцо, Сильвестре, Делль`Орко, Паскуаль (Оберлен, 87), Беннасер, Аккуа (Траоре, 64), Крунич, Весели, Фариас (ла Гумина, 84), Капуто.
"Парма": Сепе, Бруну Алвеш, Гобби, Якопони, Гальоло, Куцка, Барилла (Гаццола, 90), Силигарди (Биабиани, 71), Ригони, Жервиньо, Инглезе.
Предупреждения: Дронговски (13), Куцка (62), Жервиньо (79).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|25
|69
|2
|Наполи
|25
|56
|3
|Интер Милан
|26
|47
|4
|Милан
|25
|45
|5
|Рома
|25
|44
|6
|Лацио
|24
|38
|7
|Торино
|25
|38
|8
|Аталанта
|25
|38
|9
|Фиорентина
|25
|36
|10
|Сампдория
|25
|36
|11
|Сассуоло
|25
|31
|12
|Парма
|26
|30
|13
|Дженоа
|25
|29
|14
|Кальяри
|26
|27
|15
|СПАЛ
|25
|23
|16
|Удинезе
|24
|22
|17
|Эмполи
|26
|22
|18
|Болонья
|25
|18
|19
|Фрозиноне
|25
|16
|20
|Кьево
|25
|10