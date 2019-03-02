"Парма" и "Эмполи" в сверхрезультативном поединке не выявили победителя

Теги пармаэмполи

"Парма" и "Эмполи" в сверхрезультативном поединке не выявили победителя

В рамках 26-го тура итальянской Серии А "Эмполи" сыграл вничью с "Пармой". Турнирное положение команд не изменилось. "Парма" по-прежнему занимает 12-е место, а "Эмполи" - 17-е.

"Эмполи" - "Парма" 3:3

Голы: Жервиньо, 13 - 0:1, Делль`Орко, 18 - 1:1, Ригони, 45 - 1:2, Капуто (пен), 59 - 2:2, Бруну Алвеш, 82 - 2:3, Сильвестре, 90 - 3:3

"Эмполи": Дронговски, Ди Лоренцо, Сильвестре, Делль`Орко, Паскуаль (Оберлен, 87), Беннасер, Аккуа (Траоре, 64), Крунич, Весели, Фариас (ла Гумина, 84), Капуто.

"Парма": Сепе, Бруну Алвеш, Гобби, Якопони, Гальоло, Куцка, Барилла (Гаццола, 90), Силигарди (Биабиани, 71), Ригони, Жервиньо, Инглезе.

Предупреждения: Дронговски (13), Куцка (62), Жервиньо (79).

Не пропустите также видеотрансляцию матча "Милан" - "Сассуоло". | http://soccernews.ru

��������...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 18/19?
Все опросы
Загрузка...

главное

"Локомотив" не смог обыграть "Крылья Советов"

"Локомотив" не смог обыграть "Крылья Советов"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус Ювентус 25 69
2 Наполи Наполи 25 56
3 Интер Милан Интер Милан 26 47
4 Милан Милан 25 45
5 Рома Рома 25 44
6 Лацио Лацио 24 38
7 Торино Торино 25 38
8 Аталанта Аталанта 25 38
9 Фиорентина Фиорентина 25 36
10 Сампдория Сампдория 25 36
11 Сассуоло Сассуоло 25 31
12 Парма Парма 26 30
13 Дженоа Дженоа 25 29
14 Кальяри Кальяри 26 27
15 СПАЛ СПАЛ 25 23
16 Удинезе Удинезе 24 22
17 Эмполи Эмполи 26 22
18 Болонья Болонья 25 18
19 Фрозиноне Фрозиноне 25 16
20 Кьево Кьево 25 10
Полная таблица

топ-5 тегов