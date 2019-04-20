"Парма" и "Милан" закончили результативной ничьей в матче Серии А (видео голов)

"Парма" и "Милан" в матче 33-го тура Серии А закончили результативной ничьей.

В матче голами отметились Самуэль Кастильехо и Бруну Алвеш.

"Парма" - "Милан" - 1:1 (0:0)

Голы: Самуэль Кастильехо, 69 - 0:1, Бруну Алвеш, 87 - 1:1.

"Парма": Сепе, Бруну Алвеш, Якопони, Гаццола, Димарко (Силигарди, 72), Гальоло, Барилла, Куцка, Скоццарелла (Штулац, 90+1), Чераволо (Спрокати, 76), Жервинью.

"Милан": Дж.Доннарумма, Сапата, Родригес, Романьоли, Конти (Самуэль Кастильехо, 66), Бакайоко (Кутроне, 58), Кессье, Борини, Сусо, Хакан Чалханоглу (Билья, 75), Пентек.

"Милан" располагается на 4 месте в турнирной таблице Серии А, имея в активе 56 очков. "Парма" с 35 баллами занимает 13 место.

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