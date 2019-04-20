"Парма" и "Милан" закончили результативной ничьей в матче Серии А (видео голов)
"Парма" и "Милан" в матче 33-го тура Серии А закончили результативной ничьей.
В матче голами отметились Самуэль Кастильехо и Бруну Алвеш.
"Парма" - "Милан" - 1:1 (0:0)
Голы: Самуэль Кастильехо, 69 - 0:1, Бруну Алвеш, 87 - 1:1.
"Парма": Сепе, Бруну Алвеш, Якопони, Гаццола, Димарко (Силигарди, 72), Гальоло, Барилла, Куцка, Скоццарелла (Штулац, 90+1), Чераволо (Спрокати, 76), Жервинью.
"Милан": Дж.Доннарумма, Сапата, Родригес, Романьоли, Конти (Самуэль Кастильехо, 66), Бакайоко (Кутроне, 58), Кессье, Борини, Сусо, Хакан Чалханоглу (Билья, 75), Пентек.
"Милан" располагается на 4 месте в турнирной таблице Серии А, имея в активе 56 очков. "Парма" с 35 баллами занимает 13 место.
Не пропустите: "Ювентус" заранее придумал футболки победителя Лиги чемпионов| http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
Кононов поздравил "Спартак" с 97-летием
-
"Сельта" переиграла "Жирону" в матче 33-го тура Примеры (видео голов)
-
"Эйбар" - "Атлетико": видеотрансляция матча 33-го тура Примеры
-
Фоден помог "Манчестер Сити" минимально обыграть "Тоттенхэм"
-
"Оренбург" разгромил "Ростов" в матче 24-го тура чемпионата России
-
"Барселона" - "Реал Сосьедад": видеотрансляция матча 33-го тура Примеры
-
"Парма" и "Милан" закончили результативной ничьей в матче Серии А (видео голов)
-
5
Моуриньо назвал фаворита в борьбе за "Золотой мяч"
-
Манджукич выбыл до конца сезона из-за травмы
-
Аршавин презентовал кубок Лиги Европы УЕФА
-
Алиссон: "Если "Ливерпуль" хочет обыграть "Барселону", нам придется много работать"
-
Зидан попросил "Реал" перехватить у "Барселоне" де Лигта
-
"Интер" - "Рома": видеотрансляция битвы за место в Лиге чемпионов
-
Вадим Евсеев: "Мяч не шел в ворота. Это футбол"
-
Зинченко и Сон - в старте на матч "Манчестр Сити" - "Тоттенхэм"
-
1
Цикл "Игроки, за которыми будущее"! ТОП-5 самых дорогих вратарей в категории U-24
-
Бускетс заявил, что его привлекает вариант с продолжением карьеры в MLS
-
Тульский "Арсенал" на выезде обыграл "Уфу" в рамках 24-го тура РПЛ
-
"Интер" создал красивый ролик к 500-летию со дня смерти да Винчи
-
Стали известны стартовые составы "Оренбурга" и "Ростова" на матч 24-го тура РПЛ
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|32
|84
|2
|Наполи
|32
|67
|3
|Интер Милан
|32
|60
|4
|Милан
|33
|56
|5
|Рома
|32
|54
|6
|Аталанта
|32
|53
|7
|Лацио
|32
|52
|8
|Торино
|32
|50
|9
|Сампдория
|32
|48
|10
|Фиорентина
|32
|40
|11
|Сассуоло
|32
|37
|12
|Кальяри
|32
|37
|13
|Парма
|33
|36
|14
|СПАЛ
|32
|35
|15
|Дженоа
|32
|34
|16
|Удинезе
|32
|32
|17
|Болонья
|32
|31
|18
|Эмполи
|32
|29
|19
|Фрозиноне
|32
|23
|20
|Кьево
|32
|11