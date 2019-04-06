"Парма" и "Торино" разошлись миром в матче 31-го тура Серии А

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"Парма" и "Торино" разошлись миром в матче 31-го тура Серии А

"Парма" и "Торино" разошлись безголевой ничьей в матче 31-го тура Серии А. 

"Парма" - "Торино" - 0:0 

"Парма": Сепе, Якопони, Гаццола (Скоццарелла, 88), Димарко (Бастони, 90+3), Гальоло, Сьерральта, Ригони, Барилла, Куцка, Чераволо (Силигарди, 72), Спрокати.

"Торино": Сиригу, Де Сильвестри, Моретти, Ансальди (Дзадза, 66), Нкулу, Иццо, Ринкон (Париджини, 57), Мейте, Базелли, Белотти, Беренгер.

Предупреждения: Ринкон, 3. Гальоло, 22. Гаццола, 50. Белотти, 57. Ансальди, 60. Дзадза, 75. Сьерральта, 77. Иццо, 86. Куцка, 90. 

"Парма", имея в активе 34 балла, занимает 12 место в турнирной таблице Серии А, "Торино" с 49 баллами расположились на 6-й строчке. 

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