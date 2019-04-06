"Парма" и "Торино" разошлись миром в матче 31-го тура Серии А
"Парма" и "Торино" разошлись безголевой ничьей в матче 31-го тура Серии А.
"Парма" - "Торино" - 0:0
"Парма": Сепе, Якопони, Гаццола (Скоццарелла, 88), Димарко (Бастони, 90+3), Гальоло, Сьерральта, Ригони, Барилла, Куцка, Чераволо (Силигарди, 72), Спрокати.
"Торино": Сиригу, Де Сильвестри, Моретти, Ансальди (Дзадза, 66), Нкулу, Иццо, Ринкон (Париджини, 57), Мейте, Базелли, Белотти, Беренгер.
Предупреждения: Ринкон, 3. Гальоло, 22. Гаццола, 50. Белотти, 57. Ансальди, 60. Дзадза, 75. Сьерральта, 77. Иццо, 86. Куцка, 90.
"Парма", имея в активе 34 балла, занимает 12 место в турнирной таблице Серии А, "Торино" с 49 баллами расположились на 6-й строчке.
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|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|30
|81
|2
|Наполи
|30
|63
|3
|Интер Милан
|30
|56
|4
|Милан
|30
|52
|5
|Аталанта
|30
|51
|6
|Торино
|31
|49
|7
|Лацио
|29
|48
|8
|Рома
|30
|48
|9
|Сампдория
|30
|45
|10
|Фиорентина
|30
|39
|11
|Сассуоло
|30
|35
|12
|Парма
|31
|34
|13
|Дженоа
|30
|33
|14
|Кальяри
|30
|33
|15
|СПАЛ
|30
|32
|16
|Удинезе
|29
|29
|17
|Эмполи
|30
|28
|18
|Болонья
|30
|27
|19
|Фрозиноне
|30
|20
|20
|Кьево
|30
|11