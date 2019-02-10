"Парма" – "Интер" - 0:1 (видеообзор матча)

Вашему вниманию представляется видеообзор матча 23-го тура итальянской Серии А между "Пармой" и "Интером", который завершился минимальной победой "нерадзурри".

Не пропустите: "Интер" прервал серию неудач гостевой победой над "Пармой". | http://soccernews.ru