"Парма" – "Интер" - 0:1 (видеообзор матча)

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"Парма" – "Интер" - 0:1 (видеообзор матча)

Вашему вниманию представляется видеообзор матча 23-го тура итальянской Серии А между "Пармой" и "Интером", который завершился минимальной победой "нерадзурри".

Не пропустите: "Интер" прервал серию неудач гостевой победой над "Пармой". | http://soccernews.ru

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