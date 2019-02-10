"Парма" – "Интер" - 0:1 (видеообзор матча)
Вашему вниманию представляется видеообзор матча 23-го тура итальянской Серии А между "Пармой" и "Интером", который завершился минимальной победой "нерадзурри".
Не пропустите: "Интер" прервал серию неудач гостевой победой над "Пармой". | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|22
|60
|2
|Наполи
|23
|52
|3
|Интер Милан
|23
|43
|4
|Рома
|23
|38
|5
|Лацио
|23
|38
|6
|Милан
|22
|36
|7
|Аталанта
|22
|35
|8
|Сампдория
|22
|33
|9
|Фиорентина
|23
|32
|10
|Торино
|22
|31
|11
|Сассуоло
|22
|30
|12
|Парма
|23
|29
|13
|Дженоа
|22
|24
|14
|СПАЛ
|22
|22
|15
|Кальяри
|22
|21
|16
|Удинезе
|22
|19
|17
|Эмполи
|23
|18
|18
|Болонья
|22
|17
|19
|Фрозиноне
|22
|13
|20
|Кьево
|23
|9