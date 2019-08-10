"Парма" интересуется трансферной целью "Зенита"

"Парма" всерьёз нацелилась на левого защитника "Милана" Диего Лаксальта, сообщает La Gazzetta dello Sport.

По сведениям издания, "крестоносцы" заинтересованы в годичной аренде футболиста с последующим обязательством выкупа за 12 миллионов евро.

Камнем преткновения в переговорах могут стать условия личного контракта уругвайца, который сейчас зарабатывает 1,8 миллиона евро в год. "Парма" ему столько платить не готова.

Прошлым летом "Милан" купил Лаксальта у "Дженоа" за 17 миллионов евро. "Россонери" опередили в борьбе за игрока "Зенит", который по-прежнему претендует на него.

В прошлом сезоне 26-летний фулбек провёл 29 матчей и сделал 1 ассист.

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