"Парма" интересуется защитником "Манчестер Юнайтед"

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"Парма" интересуется защитником "Манчестер Юнайтед"

"Парма" намерена укрепить оборону защитником "Манчестер Юнайтед" Маттео Дармианом, сообщает Football Italia.

По сведениям издания, итальянский клуб рассчитывает арендовать 29-летнего футболиста с обязательством выкупа.

"Красные дьяволы" требуют за своего игрока 10 миллионов евро.

Дармиан выступает за "МЮ" с 2015 года, сыграл 92 матча, забил 1 гол и сделал 4 ассиста.

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