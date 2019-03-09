"Парма" минимально обыграла "Дженоа" (видео гола)
В рамках 27-го тура итальянской Серии А "Парма" одержала победу над "Дженоа". Благодаря победе "Парма" поднялась на 11-е место, а вот "Дженоа" остался на 13-м.
"Парма" - "Дженоа" 1:0
Гол: Куцка, 78 - 1:0
"Парма": Сепе, Димарко (Бастони, 84), Бруну Алвеш, Якопони, Гальоло, Скоццарелла (Биабиани, 71), Ригони, Жервиньо, Куцка, Силигарди (Сьерральта, 87), Инглезе.
"Дженоа": Жандрей, Зуканович, Ромеро, Педру Перейра (Лападула, 87), Кришито, Лерагер, Бесса (Ролон, 74), Радованович (Пандев, 81), Лазович, Куаме, Санабрия.
Предупреждения: Радованович (43), Скоццарелла (68), Бруну Алвеш (85).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|27
|75
|2
|Наполи
|26
|56
|3
|Милан
|26
|48
|4
|Интер Милан
|26
|47
|5
|Рома
|26
|44
|6
|Лацио
|25
|41
|7
|Торино
|26
|41
|8
|Аталанта
|26
|41
|9
|Сампдория
|26
|39
|10
|Фиорентина
|26
|36
|11
|Сассуоло
|26
|31
|12
|Дженоа
|26
|30
|13
|Парма
|26
|30
|14
|Кальяри
|26
|27
|15
|Удинезе
|26
|25
|16
|СПАЛ
|26
|23
|17
|Эмполи
|26
|22
|18
|Болонья
|26
|18
|19
|Фрозиноне
|26
|17
|20
|Кьево
|26
|10