"Парма" минимально обыграла "Дженоа" (видео гола)

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"Парма" минимально обыграла "Дженоа" (видео гола)

В рамках 27-го тура итальянской Серии А "Парма" одержала победу над "Дженоа". Благодаря победе "Парма" поднялась на 11-е место, а вот "Дженоа" остался на 13-м.

"Парма" - "Дженоа" 1:0

Гол: Куцка, 78 - 1:0

"Парма": Сепе, Димарко (Бастони, 84), Бруну Алвеш, Якопони, Гальоло, Скоццарелла (Биабиани, 71), Ригони, Жервиньо, Куцка, Силигарди (Сьерральта, 87), Инглезе.

"Дженоа": Жандрей, Зуканович, Ромеро, Педру Перейра (Лападула, 87), Кришито, Лерагер, Бесса (Ролон, 74), Радованович (Пандев, 81), Лазович, Куаме, Санабрия.

Предупреждения: Радованович (43), Скоццарелла (68), Бруну Алвеш (85).       

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