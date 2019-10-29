"Парма" минимально уступила "Вероне"
В рамках 10-го тура итальянской Серии А "Верона" добыла выездную победу над "Пармой".
"Парма" - "Верона" 0:1
Гол: Лазович, 10 - 0:1
"Парма": Сепе, Дармиан, Якопони, Пеццелла (Спрокати, 76), Дермаку, Куцка, Бругман, Карамо, Барилла (Эрнани, 60), Жервиньо, Кулусевски.
"Верона": Сильвестри, Кумбула, Ррахмани, Гюнтер, Фараони, Велозу (Данци, 90), Амрабат, Лазович, Верре (Пессина, 62), Стемпиньски, Сальседо (Дзакканьи, 46).
Предупреждения: Кумбула (26), Верре (36), Амрабат (51), Велозу (72), Жервиньо (90), Дзакканьи (90).
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|Команда
|М
|О
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|9
|23
|2
|Интер Милан
|9
|22
|3
|Аталанта
|9
|20
|4
|Наполи
|9
|17
|5
|Рома
|9
|16
|6
|Лацио
|9
|15
|7
|Кальяри
|9
|15
|8
|Парма
|9
|13
|9
|Фиорентина
|9
|12
|10
|Болонья
|9
|12
|11
|Торино
|9
|11
|12
|Милан
|9
|10
|13
|Удинезе
|9
|10
|14
|Сассуоло
|8
|9
|15
|Хеллас Верона
|9
|9
|16
|Лечче
|9
|8
|17
|Дженоа
|9
|8
|18
|Брешия
|8
|7
|19
|СПАЛ
|9
|7
|20
|Сампдория
|9
|4