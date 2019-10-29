"Парма" минимально уступила "Вероне"

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"Парма" минимально уступила "Вероне"

В рамках 10-го тура итальянской Серии А "Верона" добыла выездную победу над "Пармой".

"Парма" - "Верона" 0:1

Гол: Лазович, 10 - 0:1

"Парма": Сепе, Дармиан, Якопони, Пеццелла (Спрокати, 76), Дермаку, Куцка, Бругман, Карамо, Барилла (Эрнани, 60), Жервиньо, Кулусевски.

"Верона": Сильвестри, Кумбула, Ррахмани, Гюнтер, Фараони, Велозу (Данци, 90), Амрабат, Лазович, Верре (Пессина, 62), Стемпиньски, Сальседо (Дзакканьи, 46).

Предупреждения: Кумбула (26), Верре (36), Амрабат (51), Велозу (72), Жервиньо (90), Дзакканьи (90).

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