"Парма" может переманить тренера "Локомотива" Николича
Фото сайт РПЛ
Наставник московского "Локомотива" Марко Николич может продолжить карьеру в итальянской Серии А.
По информации инсайдера Нобеля Арустамяна, в приглашении сербского специалиста заинтересован новый управляющий директор "Пармы" Хавьер Рибальта, ранее работавший в "Зените".
Испанский менеджер готов переманить тренера "железнодорожников" грядущим летом, предложив ему контракт на два года.
Однако "Локомотив" не намерен расставаться с Николичем и также будет вести с ним переговоры о новом соглашении, которое будет рассчитано до конца сезона 2023/24.
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