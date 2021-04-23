"Парма" может переманить тренера "Локомотива" Николича

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"Парма" может переманить тренера "Локомотива" Николича

Фото сайт РПЛ

Наставник московского "Локомотива" Марко Николич может продолжить карьеру в итальянской Серии А.

По информации инсайдера Нобеля Арустамяна, в приглашении сербского специалиста заинтересован новый управляющий директор "Пармы" Хавьер Рибальта, ранее работавший в "Зените".

Испанский менеджер готов переманить тренера "железнодорожников" грядущим летом, предложив ему контракт на два года.

Однако "Локомотив" не намерен расставаться с Николичем и также будет вести с ним переговоры о новом соглашении, которое будет рассчитано до конца сезона 2023/24.

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