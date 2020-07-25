"Парма" на выезде одолела "Брешию"
В рамках 36-го тура итальянской Серии А "Брешия" уступила "Парме".
Отметим, что "Брешия" в любом случае покинет Серию А по окончании сезона. "Парма" идет на десятом месте.
"Брешия" - "Парма" 1:2
Голы: Дармиан, 59 - 0:1, Дессена, 62 - 1:1, Кулусевски, 81 - 1:2
"Брешия": Андреначчи, Гастальделло (Папетти, 66), Матею, Семприни (Гецци, 88), Мангравити, Змргал, Шпалек (Мартелла, 79), Тонали, Дессена, Айе, Торрегросса.
"Парма": Сепе, Лорини (Пеццелла, 69), Якопони (Спрокати, 70), Дармиан, Дермаку, Барилла, Куцка (Силигарди, 58), Капрари (Бруну Алвеш, 70), Кулусевски, Жервиньо (Инглезе, 76), Куртич.
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