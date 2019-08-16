"Парма" нацелилась на экс-защитника "Реала"

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"Парма" нацелилась на экс-защитника "Реала"

Португальский защитник Фабиу Коэнтрау может продолжить карьеру в Серии А, сообщает Sky Sport Italia.

По информации источника, предметный интерес к 31-летнему футболисту проявляет "Парма".

"Крестоносцы" рассчитывают подписать опытного фулбека до закрытия летнего трансферного окна. За итальянский клуб выступает давний друг экс-игрока "Реала" Бруну Алвеш.

Рыночная стоимость Коэнтрау - 2,5 миллиона евро. Сейчас он является свободным агентом. Последним его клубом был "Риу Аве".

Не пропустите: "Парма" интересуется трансферной целью "Зенита". | http://soccernews.ru
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