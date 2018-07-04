"Парма" нацелилась на защитника сборной Португалии

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"Парма" нацелилась на защитника сборной Португалии

"Парма" нацелилась на защитника "Рейнджерс" Бруну Алвеша, сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.

По информации ресурса, итальянский клуб ведёт активные переговоры по трансферу центрбека сборной Португалии.

Стоит отметить, что ранее 36-летний Алвеш уже выступал в Италии за "Кальяри". Контракт футболиста с "Рейнджерс" истекает в 2019 году.

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