"Парма" объявила о переходе защитника "Манчестер Юнайтед"

Защитник "Манчестер Юнайтед" Маттео Дармиан стал игроком "Пармы", сообщает официальный сайт клуба.

Сумма трансфера составила 1,5 миллиона евро. 29-летний футболист заключил с "крестоносцами" контракт до лета 2023 года.

Дармиан выступал за "МЮ" с 2015 года, сыграл 92 матча, забил 1 гол и сделал 4 ассиста.

Рыночная стоимость итальянского фулбека оценивается в 10 миллионов евро.

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