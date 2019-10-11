"Парма" объявила о продлении контракта с Жервиньо

Ивуарийский нападающий "Пармы" Жервиньо подписал новый контракт со своим клубом.

Как сообщает официальный сайт "крестоносцев", новое соглашение между сторонами рассчитано до лета 2022 года. Предыдущий договор истекал в 2021 году.

Жервиньо перешёл в "Парму" в августе 2018 года, сыграл 38 матчей, забил 14 голов и сделал 5 ассистов.

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