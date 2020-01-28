"Парма" объявила о продлении сотрудничества с Бруну Алвешем

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"Парма" объявила о продлении сотрудничества с Бруну Алвешем

"Парма" продлила контракт с капитаном команды Бруну Алвешем. Новое соглашение рассчитано до лета 2021 года.

Португалец перешел в "Парму" летом 2018 года. В нынешнем сезоне 38-летний футболист провел 17 матчей за команду, не отметившись результативными действиями.

Ранее Алвеш играл за "Порту", "Зенит", "Фенербахче", "Кальяри" и "Рейнджерс".

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