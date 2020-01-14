"Парма" обыграла "Лечче" в матче 19-го тура Серии А

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"Парма" обыграла "Лечче" в матче 19-го тура Серии А

"Парма" обыграла "Лечче" в матче 19-го тура Серии А.

Голами отметились Симоне Якопини и Андрес Корнелиус.

"Парма" - "Лечче" - 2:0 (0:0)

Голы: Якопони, 57 - 1:0, Корнелиус, 72 - 2:0.

"Парма": Сепе, Бруну Алвеш, Якопони, Дармиан, Гальоло, Куцка, Куртич, Грасси (Скоццарелла, 76), Эрнани (Жервинью, 84), Кулушевски, Инглезе (Корнелиус, 70).

"Лечче": Габриэл, Россеттини, Донати, Лучони, Делль`Орко, Манкосу (Лападула, 64), Тахцидис, Петриччоне, Дейола (Рисполи, 87), Бабакар (Вера, 78), Фалько.

Таким образом, "Лечче" терпит четвертое поражение подряд и с 15 баллами занимает 17 место в турнирной таблице."Парма" набрала 28 очков и поднялась в таблице на 7-ю строчку.

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Комментарии

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Дмитрий Владимирович
Дмитрий Владимирович

Эти идиоты из Лечче играют 4-3-3.Вот бараны!

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