"Парма" обыграла "Лечче" в матче 19-го тура Серии А
"Парма" обыграла "Лечче" в матче 19-го тура Серии А.
Голами отметились Симоне Якопини и Андрес Корнелиус.
"Парма" - "Лечче" - 2:0 (0:0)
Голы: Якопони, 57 - 1:0, Корнелиус, 72 - 2:0.
"Парма": Сепе, Бруну Алвеш, Якопони, Дармиан, Гальоло, Куцка, Куртич, Грасси (Скоццарелла, 76), Эрнани (Жервинью, 84), Кулушевски, Инглезе (Корнелиус, 70).
"Лечче": Габриэл, Россеттини, Донати, Лучони, Делль`Орко, Манкосу (Лападула, 64), Тахцидис, Петриччоне, Дейола (Рисполи, 87), Бабакар (Вера, 78), Фалько.
Таким образом, "Лечче" терпит четвертое поражение подряд и с 15 баллами занимает 17 место в турнирной таблице."Парма" набрала 28 очков и поднялась в таблице на 7-ю строчку.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|19
|48
|2
|Интер Милан
|19
|46
|3
|Лацио
|18
|42
|4
|Аталанта
|19
|35
|5
|Рома
|19
|35
|6
|Кальяри
|19
|29
|7
|Торино
|19
|27
|8
|Хеллас Верона
|18
|25
|9
|Парма
|18
|25
|10
|Милан
|19
|25
|11
|Наполи
|19
|24
|12
|Удинезе
|19
|24
|13
|Болонья
|19
|23
|14
|Фиорентина
|19
|21
|15
|Сассуоло
|19
|19
|16
|Сампдория
|19
|19
|17
|Лечче
|18
|15
|18
|Дженоа
|19
|14
|19
|Брешия
|19
|14
|20
|СПАЛ
|19
|12