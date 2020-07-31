"Парма" отказалась покупать Алексея Миранчука

Полузащитник московского "Локомотива" Алексей Миранчук мог перейти в "Парму".

По информации журналиста Даниэле Лонго, "крестоносцам" предложили услуги 24-летнего россиянина, но те отказались.

Итальянский клуб посчитал, что платить 20 миллионов евро за игрока, который через год может стать свободным агентом, нецелесообразно.

Ранее сообщалось об интересе к Миранчуку со стороны "Милана".

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