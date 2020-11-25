"Парма" переиграла "Козенцу" в матче Кубка Италии
"Парма" переиграла "Козенцу" в матче 4-го тура Кубка Италии.
В составе победителей дубль оформил Хуан Брунетта.
"Парма" - "Козенца" - 2:1 (2:1)
Голы: Брунетта, 13 - 1:0, Корси, 38 - 1:1, Брунетта, 39 - 2:1.
"Парма": Сепе, Якопони, Осорио, Риччи, Бузи (Гальоло, 60), Куртич (Зом, 78), Бругман (Скоццарелла, 59), Николусси Кавилья, Брунетта (Камара, 75), Корнелиус (Адоранте, 74), Карамо.
В 1/8 финала "Парма" встретится с "Лацио".
А еще: "Парма" и "Фиорентина" не выявили победителя в матче Серии А| http://soccernews.ru
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|6
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|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
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|Удинезе
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|26
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|16
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|26
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|Дженоа
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