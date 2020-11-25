"Парма" переиграла "Козенцу" в матче Кубка Италии

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"Парма" переиграла "Козенцу" в матче Кубка Италии

"Парма" переиграла "Козенцу" в матче 4-го тура Кубка Италии.

В составе победителей дубль оформил Хуан Брунетта

"Парма" - "Козенца" - 2:1 (2:1)

Голы: Брунетта, 13 - 1:0, Корси, 38 - 1:1, Брунетта, 39 - 2:1.

"Парма": Сепе, Якопони, Осорио, Риччи, Бузи (Гальоло, 60), Куртич (Зом, 78), Бругман (Скоццарелла, 59), Николусси Кавилья, Брунетта (Камара, 75), Корнелиус (Адоранте, 74), Карамо.

В 1/8 финала "Парма" встретится с "Лацио".

А еще: "Парма" и "Фиорентина" не выявили победителя в матче Серии А| http://soccernews.ru
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