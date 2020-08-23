"Парма" по необычной причине уволила тренера, который возглавлял клуб с 4-го дивизиона

Теги парма

"Парма" по необычной причине уволила тренера, который возглавлял клуб с 4-го дивизиона

"Парма" уволила с поста главного тренера Роберто Д′Аверсу, сообщает официальный сайт клуба.

Причиной отставки стала утрата единства и гармонии в составе команды.

45-летний Д′Аверса тренировал "Парму" с 2016 года. Он принял клуб в том момент, когда он выступал в четвертом по силе итальянском дивизионе.

В минувшем сезоне "Парма" финишировала на 11-м месте в чемпионате Италии, отстав от зоны еврокубков на 13 очков.

Не пропустите: Новый владелец "Ромы" хочет видеть Де Росси в клубе. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

"Монако" Головина не сумел победить в первом матче сезона

"Монако" Головина не сумел победить в первом матче сезона

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус Ювентус 26 63
2 Лацио Лацио 26 62
3 Интер Милан Интер Милан 26 57
4 Аталанта Аталанта 26 51
5 Рома Рома 26 45
6 Наполи Наполи 26 39
7 Милан Милан 27 39
8 Хеллас Верона Хеллас Верона 26 38
9 Парма Парма 26 36
10 Болонья Болонья 26 34
11 Кальяри Кальяри 26 32
12 Сассуоло Сассуоло 26 32
13 Фиорентина Фиорентина 27 31
14 Удинезе Удинезе 26 28
15 Торино Торино 26 28
16 Сампдория Сампдория 26 26
17 Дженоа Дженоа 26 25
18 Лечче Лечче 27 25
19 СПАЛ СПАЛ 26 18
20 Брешия Брешия 27 17
Полная таблица

топ-5 тегов