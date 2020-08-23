"Парма" по необычной причине уволила тренера, который возглавлял клуб с 4-го дивизиона

"Парма" уволила с поста главного тренера Роберто Д′Аверсу, сообщает официальный сайт клуба.

Причиной отставки стала утрата единства и гармонии в составе команды.

45-летний Д′Аверса тренировал "Парму" с 2016 года. Он принял клуб в том момент, когда он выступал в четвертом по силе итальянском дивизионе.

В минувшем сезоне "Парма" финишировала на 11-м месте в чемпионате Италии, отстав от зоны еврокубков на 13 очков.

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