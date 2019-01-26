"Парма" подписала 20-летнего игрока из "Фиорентины"

"Парма" на своем официальном сайте сообщила о подписании полузащитника Абду Диакате из "Фиорентины".

20-летний игрок заключил контракт с "Пармой" до 2023 года.

Соглашение сенегальца с "Фиорентиной" заканчивался летом 2019 году, поэтому клуб спокойно отпустил игрока, который выступал за молодежную команду "Фиорентины".

"Парма" занимает 9 место турнирной таблицы Серии А, имея в активе 28 баллов, "Фиорентина" с 27 очками расположилась на 10 месте.

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