"Парма" подписала 20-летнего игрока из "Фиорентины"
"Парма" на своем официальном сайте сообщила о подписании полузащитника Абду Диакате из "Фиорентины".
20-летний игрок заключил контракт с "Пармой" до 2023 года.
Соглашение сенегальца с "Фиорентиной" заканчивался летом 2019 году, поэтому клуб спокойно отпустил игрока, который выступал за молодежную команду "Фиорентины".
"Парма" занимает 9 место турнирной таблицы Серии А, имея в активе 28 баллов, "Фиорентина" с 27 очками расположилась на 10 месте.
Читайте также: За последний месяц ситуация изменилась: Сарри громко высказался о Морате. | http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
Полузащитник "Наполи" близок к переходу в "Монако"
-
Главный тренер "Сассуоло" прокомментировал уход Кевина-Принса Боатенга в "Барселону"
-
Аршавин впервые сыграет за сборную России на Кубке Легенд
-
ПСЖ пригласил экс-тренера "Арсенала" на пост генерального менеджера
-
Он этого не заслужил: Азар ярко прокомментировал увольнение Анри с поста главного тренера "Монако"
-
Девушка дня: Наталья Игнашевич - прекрасная жена защитника сборной России
-
Нападающий "Манчестер Сити" перешел в "Сантос Лагуну"
-
"Арсенал" и "Вест Хэм" нацелился на полузащитника "Вильярреала"
-
"Парма" подписала 20-летнего игрока из "Фиорентины"
-
ЦСКА интересуется 19-летним нападающим "Гремио"
-
ЦСКА отправился на второй сбор
-
Аргентина попросила Великобританию и Францию продолжать поиски Салы
-
Мы заслуживали большего: Эмери прокомментировал поражение "Арсенала" в матче с "МЮ"
-
"Бетис" нацелился на форварда "Реала"
-
История начинается заново: Жардим прокомментировал свое назначение на пост главного тренера "Монако"
-
Анонс главных событий 26 января
-
5
Главные новости дня: 25 января
-
3
"Бавария" не собирается отпускать своего полузащитника в ПСЖ
-
3
Стало известно, почему затягивается переход Мораты в "Атлетико"
-
3
"Лилль" на выезде одолел "Марсель" и укрепился на втором месте в Лиге 1
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|20
|56
|2
|Наполи
|20
|47
|3
|Интер Милан
|20
|40
|4
|Милан
|20
|34
|5
|Рома
|20
|33
|6
|Лацио
|20
|32
|7
|Аталанта
|20
|31
|8
|Сампдория
|20
|30
|9
|Парма
|20
|28
|10
|Фиорентина
|20
|27
|11
|Торино
|20
|27
|12
|Сассуоло
|20
|26
|13
|Кальяри
|20
|21
|14
|Дженоа
|20
|20
|15
|Удинезе
|20
|18
|16
|СПАЛ
|20
|18
|17
|Эмполи
|20
|17
|18
|Болонья
|20
|14
|19
|Фрозиноне
|20
|10
|20
|Кьево
|20
|8