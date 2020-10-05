"Парма" подписала бывшего защитника "Зенита" Осорио

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"Парма" подписала бывшего защитника "Зенита" Осорио

Венесуэльский защитник "Порту" Йордан Осорио перешел в "Парму", сообщает официальный сайт итальянского клуба.

Сумма трансфера не разглашается. Футболист подписал с пармезанцами контракт до 30 июня 2024 года.

26-летний Осорио выступал за "Порту" с 2018 года, провел за клуб один матч. Сдавался в аренду "Зениту". Ранее играл за "Самору", "Тонделу" и "Виторию Гимарайнш". За сборную Венесуэлы сыграл 10 матчей. Трехкратный чемпион Венесуэлы, чемпион России, чемпион Португалии, обладатель Кубка России.

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