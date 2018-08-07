"Парма" подписала троих игроков "Интера"

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"Парма" подписала троих игроков "Интера"

"Парма" на своём официальном сайте объявила о переходе троих игроков "Интера".

К "крестоносцам" присоединились защитники Алессандро Бастони и Федерико Димарко, а также хавбек Жонатан Бьябьяни.

Первых двух "Парма" арендовала на один сезон, а вот 30-летний француз подписан на постоянной основе.

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