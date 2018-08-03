"Парма" подтвердила интерес к Балотелли

Спортивный директор "Пармы" Даниэле Фаджиано подтвердил интерес клуба к форварду "Ниццы" Марио Балотелли.

"Я встречался с агентами некоторых футболистов, включая Балотелли. Марио - футболист, с которым непросто заключить контракт, ведь мы должны быть внимательны со своим бюджетом" - приводит слова Фаджиано Football Italia.

Отметим, что в предстоящем сезоне "Парма" будет выступать в Серии А.

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