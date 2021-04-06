"Парма" презентовала проект нового стадиона (видео)

Фото: сайт клуба

На официальном сайте "Пармы" появилась новость о презентации проекта новой футбольной арены "Эннио Тардини".

"Стадион для Пармы, вдохновленный Пармой". Под этим лозунгом была представлена концепция амбициозного проекта реконструкции стадиона.

Uno Stadio per Parma, ispirato da Parma ️

Guarda il video ⤵️



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"Сооружение станет футуристическим стадионом, который станет примером инноваций на ближайшие десятилетия. Это должно быть многофункциональное сооружение, которое может использовать сообщество в течение всей недели, а не только в игровой день", - сообщается в пресс-релизе.

В итальянском клубе долго работали над проектом нового стадиона вместе с известным архитектором Алессандро Зоппини. В ближайшие недели архитектурная студия Krause Group полностью доработает намеченный проект. Строительство начнется в следующем году.