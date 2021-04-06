"Парма" презентовала проект нового стадиона (видео)
Фото: сайт клуба
На официальном сайте "Пармы" появилась новость о презентации проекта новой футбольной арены "Эннио Тардини".
"Стадион для Пармы, вдохновленный Пармой". Под этим лозунгом была представлена концепция амбициозного проекта реконструкции стадиона.
Uno Stadio per Parma, ispirato da Parma ️— Parma Calcio 1913 (@1913parmacalcio) April 6, 2021
Guarda il video ⤵️
Scopri di più ➡️ https://t.co/BekJ2JFUas#ForzaParma pic.twitter.com/SRGWPM7CHd
"Сооружение станет футуристическим стадионом, который станет примером инноваций на ближайшие десятилетия. Это должно быть многофункциональное сооружение, которое может использовать сообщество в течение всей недели, а не только в игровой день", - сообщается в пресс-релизе.
В итальянском клубе долго работали над проектом нового стадиона вместе с известным архитектором Алессандро Зоппини. В ближайшие недели архитектурная студия Krause Group полностью доработает намеченный проект. Строительство начнется в следующем году.
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