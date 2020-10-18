"Парма" проиграла "Удинезе", несмотря на гол Эрнани

В матче 4-го тура чемпионата Италии "Парма" на выезде проиграла "Удинезе" со счетом 2:3. В составе гостей отличились бывший игрок "Зенита" Эрнани, а также Янн Карамо. За хозяев забили Самир, игрок "Пармы" Симоне Якопони, поразивший собственные ворота, а также Игнасио Пуссетто.

"Удинезе" поднялся на 17-е место в турнирной таблице Серии А, "Парма" опустилась на 18-ю позицию.

"Удинезе" Удине - "Парма" Парма - 3:2 (1:1)

Голы: Эрнани, 26 - 0:1, Самир, 28 - 1:1, Якопони, 52 (автогол) - 2:1, Карамо, 70 - 2:2, Пуссетто, 88 - 3:2

"Удинезе": Николас, тер Авест, Родриго Бекао, Самир, Аувеян, де Пауль, Арслан (Макенго, 67), Перейра, Де Майо, Окака Чука, Лазанья (Пуссетто, 67).

"Парма": Сепе, Пеццелла, Лорини, Якопони, Гальоло, Куртич (Зом, 64), Бругман (Сипрьен, 64), Жервиньо, Эрнани, Карамо, Куцка.

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