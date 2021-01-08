"Парма" сменила главного тренера

"Парма" на своём официальном сайте объявила о назначении Роберто Д′Аверсы на пост главного тренера команды.

У руля "крестоносцев" 45-летний специалист сменил уволенного Фабио Ливерани.

Д′Аверса уже возглавлял "Парму" с декабря 2016-го по август 2020-го года и вывел её из третьего дивизиона в Серию А.

В текущем розыгрыше чемпионата Италии команда занимает 18-е место по итогам 16 туров.

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