"Парма" сменила главного тренера
"Парма" на своём официальном сайте объявила о назначении Роберто Д′Аверсы на пост главного тренера команды.
У руля "крестоносцев" 45-летний специалист сменил уволенного Фабио Ливерани.
Д′Аверса уже возглавлял "Парму" с декабря 2016-го по август 2020-го года и вывел её из третьего дивизиона в Серию А.
В текущем розыгрыше чемпионата Италии команда занимает 18-е место по итогам 16 туров.
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