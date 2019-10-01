"Парма"- "Торино" - 3:2 (видеообзор матча Серии А)

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"Парма"- "Торино" - 3:2 (видеообзор матча Серии А)

Представляем видеообзор матча 7-го тура чемпионата Италии "Парма" - "Торино". В этой игре победу одержали хозяева встречи.

А еще:  "Парма" в домашнем матче Серии А обыграла "Торино" (видео голов)| http://soccernews.ru
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