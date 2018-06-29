"Парма" усилится двумя игроками "Интера"

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"Парма" усилится двумя игроками "Интера"

"Парма" в ближайшее время усилится двумя игроками миланского "Интера", сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.

По информации ресурса, "крестоносцы" подпишут защитника Федерико Димарко и хавбека Жонатана Бьябьяни.

Первого "Парма" арендует с правом выкупа, а за второго заплатит 1,5 миллиона евро.

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