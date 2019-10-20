"Парма" в домашнем матче разгромила "Дженоа"
"Парма" разгромила "Дженоа" в матче 8-го тура Серии А.
Хет-трик оформил нападающий Андреас Корнелиус.
"Парма" - "Дженоа" - 5:1 (3:0)
Голы: Куцка, 38 - 1:0, Корнелиус, 42 - 2:0, Корнелиус, 45+1 - 3:0, Корнелиус, 50 - 4:0, Пинамонти, 52 - 4:1, Кулушевски, 79 - 5:1.
"Парма": Сепе, Якопони, Дармиан, Гальоло, Дермаку (Пеццелла, 76), Барилла, Куцка, Скоццарелла (Эрнани, 62), Кулушевски, Жервинью, Инглезе (Корнелиус, 12).
"Дженоа": Раду, Сапата, Паяч, Гольданига (Анкерсен, 54), Гильоне, Эль-Ямик, Шене (Ягелло, 71), Радованович, Лерагер, Пандев (Пинамонти, 46), Куаме.
"Парма" с 12 балами занимает 8 место в турнирной таблице Серии А. "Дженоа" с 5 очками располагается на предпоследнем месте.
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|8
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|Наполи
|8
|16
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|8
|14
|6
|Рома
|8
|13
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|8
|12
|8
|Фиорентина
|7
|11
|9
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|8
|10
|10
|Удинезе
|8
|10
|11
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|7
|9
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|Милан
|7
|9
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|9
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|6
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|6
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