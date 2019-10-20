"Парма" в домашнем матче разгромила "Дженоа"

"Парма" разгромила "Дженоа" в матче 8-го тура Серии А.

Хет-трик оформил нападающий Андреас Корнелиус.

"Парма" - "Дженоа" - 5:1 (3:0)

Голы: Куцка, 38 - 1:0, Корнелиус, 42 - 2:0, Корнелиус, 45+1 - 3:0, Корнелиус, 50 - 4:0, Пинамонти, 52 - 4:1, Кулушевски, 79 - 5:1.

"Парма": Сепе, Якопони, Дармиан, Гальоло, Дермаку (Пеццелла, 76), Барилла, Куцка, Скоццарелла (Эрнани, 62), Кулушевски, Жервинью, Инглезе (Корнелиус, 12).

"Дженоа": Раду, Сапата, Паяч, Гольданига (Анкерсен, 54), Гильоне, Эль-Ямик, Шене (Ягелло, 71), Радованович, Лерагер, Пандев (Пинамонти, 46), Куаме.

"Парма" с 12 балами занимает 8 место в турнирной таблице Серии А. "Дженоа" с 5 очками располагается на предпоследнем месте.

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