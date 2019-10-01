"Парма" в домашнем матче Серии А обыграла "Торино" (видео голов)
"Парма" в домашнем матче чемпионата Италии обыграла "Торино" (3:2).
В составе победителей голами отметились Деян Кулушевски, Андреас Корнелиус и Роберто Инглезе.
"Парма" - "Торино" - 3:2 (2:2)
Голы: Кулушевски, 2 - 1:0, Ансальди, 12 - 1:1, Белотти, 43 (с пенальти) - 1:2, Корнелиус, 45+3 - 2:2, Инглезе, 88 - 3:2.
"Парма": Сепе, Бруну Алвеш, Якопони, Лаурини, Гальоло (Пеццелла, 46), Барилла (Куцка, 66), Скоццарелла, Эрнани (Инглезе, 78), Кулушевски, Жервинью, Корнелиус.
"Торино": Сиригу, Ансальди (Джиджи, 80), Нкулу, Иццо, Эйна, Бремер, Ринкон, Мейте, Базелли, Верди (Лаксальт, 58), Белотти (Дзадза, 87).
Видео голов:
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Интер Милан
|6
|18
|2
|Ювентус
|6
|16
|3
|Аталанта
|6
|13
|4
|Наполи
|6
|12
|5
|Рома
|6
|11
|6
|Лацио
|6
|10
|7
|Кальяри
|6
|10
|8
|Торино
|5
|9
|9
|Фиорентина
|6
|8
|10
|Болонья
|6
|8
|11
|Удинезе
|6
|7
|12
|Парма
|5
|6
|13
|Сассуоло
|6
|6
|14
|Хеллас Верона
|6
|6
|15
|Брешия
|6
|6
|16
|Милан
|6
|6
|17
|Лечче
|6
|6
|18
|Дженоа
|6
|5
|19
|СПАЛ
|6
|3
|20
|Сампдория
|6
|3