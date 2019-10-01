"Парма" в домашнем матче Серии А обыграла "Торино" (видео голов)

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"Парма" в домашнем матче Серии А обыграла "Торино" (видео голов)

"Парма" в домашнем матче чемпионата Италии обыграла "Торино" (3:2).

В составе победителей голами отметились Деян КулушевскиАндреас Корнелиус и Роберто Инглезе

"Парма" - "Торино" - 3:2 (2:2)

Голы: Кулушевски, 2 - 1:0, Ансальди, 12 - 1:1, Белотти, 43 (с пенальти) - 1:2, Корнелиус, 45+3 - 2:2, Инглезе, 88 - 3:2.

"Парма": Сепе, Бруну Алвеш, Якопони, Лаурини, Гальоло (Пеццелла, 46), Барилла (Куцка, 66), Скоццарелла, Эрнани (Инглезе, 78), Кулушевски, Жервинью, Корнелиус.

"Торино": Сиригу, Ансальди (Джиджи, 80), Нкулу, Иццо, Эйна, Бремер, Ринкон, Мейте, Базелли, Верди (Лаксальт, 58), Белотти (Дзадза, 87).

Видео голов:

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