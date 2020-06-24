"Парма" в гостях обыграла "Дженоа", а "Торино" был сильнее "Удинезе" в Серии А

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"Парма" в гостях обыграла "Дженоа", а "Торино" был сильнее "Удинезе" в Серии А

"Парма" в гостях обыграла "Дженоа" в 27-м туре Серии А.

Нападающий гостей Андреас Корнелиус оформил хет-трик и сделал голевую передачу.

В другом матче тура "Торино" переиграл "Удинезе". Единственный мяч забил Андреа Белотти.

"Дженоа" - "Парма" - 1:4 (0:2)

Голы: Корнелиус, 18 - 0:1, Корнелиус, 33 - 0:2, Корнелиус, 53 - 0:3, Яго Фальке, 59 (с пенальти) - 1:3, Кулушевски, 87 - 1:4.

Нереализованный пенальти: Кришито, 28 (вратарь).

"Дженоа": Перин, Кришито (Бехрами, 58), Мазиелло (Баррека, 73), Сумаоро, Бираски, Ромеро, Шене, Стураро, Кассата (Яго Фальке, 46), Пандев (Пинамонти, 58), Фавилли (Дестро, 67).

"Парма": Сепе, Бруну Алвеш (Дермаку, 79), Якопони, Лаурини (Дармиан, 67), Гальоло, Куртич, Бругман (Скоццарелла, 79), Эрнани (Куцка, 63), Кулушевски, Жервинью (Барилла, 68), Корнелиус.

"Торино" - "Удинезе" - 1:0 (1:0)

Гол: Белотти, 16.

"Торино": Сиригу, Де Сильвестри, Нкулу, Иццо, Бремер, Ринкон, Мейте, Дзадза (Лукич, 75), Белотти, Эдера (Эйна, 65), Беренгер.

"Удинезе": Муссо, Найтинк, Де Майо (Бекао, 76), Самир (Теодорчик, 76), Стрюгер Ларсен, Мандрагора (Яяло, 54), Фофана, Сема, Окака Чука, Несторовски (Лазанья, 55), де Пауль.

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