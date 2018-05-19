"Парма" вернулась в Серию А

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"Парма" вернулась в Серию А

"Парма" завершила сезон в Серии Б на втором месте и добыла путёвку в высший дивизион, сообщает Football Italia.

Таким образом, "крестоносцы" вернулись в Серию А спустя три года, поднявшись за этот период из четвёртой лиги.

Напомним, что в 2015 году "Парма" стала банкротом и была понижена в классе.

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