"Парма" выбирает между Индзаги и Каннаваро
Фото твиттер "Пармы"
"Парма" ищет нового главного тренера, который заменит на этом посту Роберто Д’Аверсу.
По информации Football Italia, основные кандидаты на должность наставника "крестоносцев" - Филиппо Индзаги и Фабио Каннаваро.
Также в шорт-листе клуба есть Винченцо Итальяно, Джованни Строппа и Паоло Санетти.
Напомним, что "Парма" по итогам этого сезона вылетела из Серии А.
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