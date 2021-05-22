"Парма" выбирает между Индзаги и Каннаваро

Фото твиттер "Пармы"

"Парма" ищет нового главного тренера, который заменит на этом посту Роберто Д’Аверсу.

По информации Football Italia, основные кандидаты на должность наставника "крестоносцев" - Филиппо Индзаги и Фабио Каннаваро.

Также в шорт-листе клуба есть Винченцо Итальяно, Джованни Строппа и Паоло Санетти.

Напомним, что "Парма" по итогам этого сезона вылетела из Серии А.

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