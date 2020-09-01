"Парма" выкупила хавбека "Зенита"

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"Парма" выкупила хавбека "Зенита"

Бразильский полузащитник Эрнани стал полноценным игроком "Пармы".

"Крестоносцы" выкупили футболиста у питерского "Зенита" за 4,48 миллиона евро.

Контракт хавбека с итальянским клубом рассчитан до июня 2023 года.

Прошлым летом "Парма" арендовала Эрнани за 1 миллион евро, в его активе 34 матча, 1 гол и 4 ассиста.

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