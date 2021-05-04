"Парма" вылетела из Серии А

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"Парма" вылетела из Серии АФото: твиттер "Пармы"/Автор неизвестен

В Серии А определился второй клуб, который в следующем сезоне будет играть в Серии Б.

«Парма» уступила "Торино" (0:1) в выездном матче 34-го тура и покинула Серию А.

"Парма" за четыре тура до финиша отстает от "Кальяри", занимающего 17-е место, на 12 очков, однако по личным встречам уступает сардинскому клубу.
Пармский клуб покинул Серию А после трех сезонов, проведенных в высшем дивизионе.
Ранее в Серию Б отправился "Кротоне".

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