"Парма" вырвала ничью у "Кальяри"
В рамках 22-го тура итальянской Серии А "Парма" сыграла вничью с "Кальяри".
Оба клуба имеют в своем активе по 32 очка. "Кальяри" идет на шестом месте, а "Парма" - на седьмом.
"Кальяри" - "Парма" 2:2
Голы: Жоао Педро, 19 - 1:0, Куцка, 42 - 1:1, Симеоне, 53 - 2:1, Корнелиус, 90 - 2:2
"Кальяри": Краньо, Клаван, Пеллегрини, Пизакане, Фараго, Ионицэ, Наингголан, Жоао Педро, Нандес, Чигарини (Олива, 72), Симеоне (Палоски, 84).
"Парма": Коломби, Бруну Алвеш, Якопони, Гальоло, Дармиан, Куцка, Эрнани, Куртич, Бругман (Спрокати, 80), Силигарди (Капрари, 57), Корнелиус.
Предупреждения: Дармиан (34), Гальоло (52), Чигарини (69), Нандес (77), Наингголан (87).
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