"Парма" взяла в аренду форварда "Баварии"
"Парма" на своём официальном сайте объявила о переходе нападающего "Баварии" Джошуа Зиркзе.
"Крестоносцы" арендовали 19-летнего футболиста до окончания текущего сезона с опцией последующего выкупа.
По неофициальным данным, итальянский клуб уже заплатил за голландца 1,5 миллиона евро, а выкупить его сможет за 15 миллионов.
Зиркзе попал в структуру "Баварии" в 2017 году, с тех пор за первую команду "ротен" он провёл 17 матчей и забил 4 гола.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|32
|76
|2
|Боруссия Дортмунд
|32
|66
|3
|РБ Лейпциг
|32
|63
|4
|Байер Леверкузен
|32
|60
|5
|Боруссия Менхенгладбах
|32
|59
|6
|Вольфсбург
|32
|46
|7
|Хоффенхайм
|32
|46
|8
|Фрайбург
|32
|45
|9
|Айнтрахт Франкфурт
|32
|41
|10
|Шальке
|32
|39
|11
|Герта
|32
|38
|12
|Унион Берлин
|32
|38
|13
|Кельн
|32
|35
|14
|Аугсбург
|32
|35
|15
|Майнц 05
|32
|34
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|32
|29
|17
|Вердер Бремен
|32
|28
|18
|Падерборн
|32
|20