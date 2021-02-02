"Парма" взяла в аренду форварда "Баварии"

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"Парма" взяла в аренду форварда "Баварии"

"Парма" на своём официальном сайте объявила о переходе нападающего "Баварии" Джошуа Зиркзе.

"Крестоносцы" арендовали 19-летнего футболиста до окончания текущего сезона с опцией последующего выкупа.

По неофициальным данным, итальянский клуб уже заплатил за голландца 1,5 миллиона евро, а выкупить его сможет за 15 миллионов.

Зиркзе попал в структуру "Баварии" в 2017 году, с тех пор за первую команду "ротен" он провёл 17 матчей и забил 4 гола.

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