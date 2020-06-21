"Парни из Ростова, переодевайтесь, мы вас узнали". Фанаты ЦСКА отреагировали на поражение от "Зенита"

Болельщики ЦСКА в инстаграме раскритиковали команду после поражения в матче 23-го тура с "Зенитом" (0:4).

varshav_al: "Уберите Карпова! Ну сколько можно".

eplekhanov14: "#ГанчаренкоАут".

beware_of_me_honey: "Парни из Ростова, переодевайтесь, мы вас узнали".

kashevarov_kostia: "Что не матч, то позор".

ilya.kuznetsov: "Гончар, уходи. И Васина с собой забери!"

rentpride: "Почему Чалова не меняют на заменах?"

inst_of_vlad: "Братство из Уфы: Гончаренко, Васин, Обляков OUT".

noganno77: "Гончаренко на выход!"

dmitry_demyanov: "Почему Гончаренко еще не уволен?"

creasawka: "Когда они выигрывали? Я уже не помню".

27 июня армейцы сыграют с "Динамо" в рамках 24-го тура чемпионата России.

"Зенит" продолжает лидировать в чемпионате, опережая "Локомотив" на 12 очков. ЦСКА идет пятым.

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