"Парни из Ростова, переодевайтесь, мы вас узнали". Фанаты ЦСКА отреагировали на поражение от "Зенита"

Теги цска москва

"Парни из Ростова, переодевайтесь, мы вас узнали". Фанаты ЦСКА отреагировали на поражение от "Зенита"

Болельщики ЦСКА в инстаграме раскритиковали команду после поражения в матче 23-го тура с "Зенитом" (0:4).

varshav_al: "Уберите Карпова! Ну сколько можно".

eplekhanov14: "#ГанчаренкоАут".

beware_of_me_honey: "Парни из Ростова, переодевайтесь, мы вас узнали".

kashevarov_kostia: "Что не матч, то позор".

ilya.kuznetsov: "Гончар, уходи. И Васина с собой забери!"

rentpride: "Почему Чалова не меняют на заменах?"

inst_of_vlad: "Братство из Уфы: Гончаренко, Васин, Обляков OUT".

noganno77: "Гончаренко на выход!"

dmitry_demyanov: "Почему Гончаренко еще не уволен?"

creasawka: "Когда они выигрывали? Я уже не помню".

27 июня армейцы сыграют с "Динамо" в рамках 24-го тура чемпионата России.

"Зенит" продолжает лидировать в чемпионате, опережая "Локомотив" на 12 очков. ЦСКА идет пятым.

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Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 22 50
2 Локомотив Москва Локомотив Москва 22 41
3 Краснодар Краснодар 22 41
4 Ростов Ростов 23 38
5 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 22 36
6 Динамо Москва Динамо Москва 22 30
7 Арсенал Тула Арсенал Тула 22 28
8 Спартак Москва Спартак Москва 22 28
9 Сочи Сочи 23 27
10 Уфа Уфа 22 27
11 Урал Урал 22 25
12 Тамбов Тамбов 22 25
13 Ахмат Ахмат 23 23
14 Рубин Рубин 22 23
15 Оренбург Оренбург 22 23
16 Крылья Советов Крылья Советов 23 22
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