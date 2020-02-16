Парни с пригорода Мадрида чуть было не хлопнули "Барсу", но молитва к святому Лео оказалась сильнее: разбираем поединок "Барселоны" и "Хетафе"

"Барселона" до матча располагалась на второй строчке Ла Лиги, отставая от "Реала" на три очка, поэтому у хозяев не было права даже на ничью. Для гостей в этой встрече также хватало мотивации, после 23-х туров "Хетафе" сенсационно забрался на третье место и очень, конечно, хочет принять участие в Лиге Чемпионов в следующем сезоне. Соперники аккуратно начали игру. Традиционно, "Барса" забрала себе контроль мяча, но в основном хозяева возились в центре поля. "Хетафе" вяло отвечал контратаками, не заостряя игру. По-настоящему опасный момент возник ближе к 15-й минуте, Месси получил роскошный пас из-за спин защитников гостей, однако в дуэли один на один не смог переиграть голкипера соперников Давида Сориа. Гости с ответом не медлили! Сначала после недоразумения в защитном звене каталонцев Хорхе Молина выбежал на свидание с Тер Штегеном, но заработал лишь угловой, после которого "Хетафе" сумел выйти вперед, но только на несколько минут. С первым ударом после навеса немецкий вратарь справился, а на добивании точно сыграл защитник Алан Ньйом. На пути радости игроков "Хетафе" стала система VAR. Арбитр воспользовался видеоасистентом и справедливо отменил взятие ворот, ведь перед голом Ньйом грубо снес защитника "Барсы" Самюэля Умтити. "Фантомный" гол соперника разбудил Месси и компанию. Лионель получил мяч за пределами штрафной и одним пасом вывел Гризманна на свидание с Сориа, француз не ошибся – 1:0. Такой сценарий больно ударил по "Хетафе" и через несколько минут космическая комбинация "блаугранас" также завершилась голом. Несколько молниеносных пасов доставили мяч Фирпо, который прострелил с левого фланга, а Серхи Роберто расстрелял ближний угол ворот соперника. Стоит отметить, Фирпо начал матч со скамейки запасных, но травма Жорди Альбы на 22-й минуте спровоцировала выход Жуниора.

До свистка на перерыв Месси мог добивать гостей, но две хорошие возможности аргентинец упустил, о чем пожалел во втором тайме. После отдыха "Барса" позволила себе расслабиться и сбавила обороты. Гости заметили это и наказали соперника за излишнюю самоуверенность. Молниеносно правым флангом прорвался Хайме Мата, на навес форварда "Хетафе" удачно откликнулся Анхель и заставил Тер Штегена доставать мяч из сетки ворот. Гости имели возможность сразу сравнять счет, но после хаоса в штрафной каталонцев Марк-Андре чудом спас своих коллег. Парад фейлов продолжил нападающий "блаугранас" Гризманн, который также не сумел реализовать две хорошие возможности. Последние минуты поединка "Барселона" больше играла на удержание счета. Быстрый темп подопечных Сетьена истощил соперника, которому не хватило сил на концовку игры. Итак, победа позволила каталонцам сравниться с "Реалом" по очкам, но мадридцев еще ожидает встреча с "Сельтой". "Хетафе" остался на третьем месте, опережая "Атлетико" на два очка.

Ни матча без разговоров о роли Месси!

Под руководством Сетьена "Барселона" одерживает победы, но они даются очень большими усилиями. А сейчас, при отсутствии ротации в линии атаки, каталонцам еще труднее. Традиционное 4-3-3 почти превратилось в 4-4-2, где главным изменением является позиция Лионеля Месси. Звездный аргентинец отдал последний рубеж Гризманну, а сам принялся подрабатывать в полузащите "блаугранас". Однако незаменимость Лионеля очевидна, любой более-менее стоящий момент не прошел мимо ног Месси. Во время второго гола Барсы форвард отметился ассистом. Несмотря на новое амплуа, 32-летний аргентинец продолжает наносить опасные удары сопернику, но уже в течение 4-х туров это не принесло никакого результата, что вообще нетипично для Лео. Между тем, Месси получил самые высокие оценки почти на всех статистических порталах, в частности Whoscored назвал его игроком матча (8,3).

"Хетафе" должен думать о Лиге Чемпионов!

"Синие" ни разу в истории не побеждали на "Камп Ноу", и вчера чуда не случилось. Однако стоит отдать должное гостям, которые были очень близки к тому, чтобы отобрать у "Барсы" драгоценные очки. Такое поражение от действующего чемпиона Испании заслуживает только похвалы от болельщиков "Хетафе". Достаточное количество созданных моментов, именно созданных, а не случайных шансов, к сожалению для гостей, не была реализована. Еще один парадокс матча заключается в том, что единственный гол "Хетафе" забил именно нападающий Анхель, который является одним из претендентов на замену травмированным форвардам каталонцев. Наставник гостей Хосе Бордалас может только похвалить своих подопечных за противодействие "Барсе". "Хетафе" является одной из сенсаций нынешнего розыгрыша Ла Лиги. "Синие" одержали максимальное количество очков за последние 4 тура, более того, 7 из 9 последних матчей они завершили без пропущенных мячей. Даже поражение от "Реала" (0:3) в 19-м туре не соответствует событиям на поле, ведь именно "Хетафе" владел игрой до второго пропущенного гола. В команде Хосе Бордаласа нет звезд, которые индивидуально могут изменить ход поединка, сила "синих" – химия на поле и удачная взаимодействие игроков, неоднократно подчеркивал главный тренер. "Атлетико" и "Севилья" расположились от "Хетафе" на расстоянии одной победы, поэтому команду ждет сверхтяжелый весенний период, если они хотят побороться за место в Лиге Чемпионов.

Вспомнить прошлое и создать будущее!

Смертельным оружием Кике Сетьена в поединке с "Хетафе" стали фланги. Правый фланг был закреплен за Серхи Роберто, тогда как за левым традиционно должен был присматривать Жорди Альба. Но после 20-й минуты тот покинул поле с болью на лице и держась за пах. На замену Жорди вышел 23-летний Фирпо Жуниор. Сказать, что доминиканец достойно прикрыл своего опытного партнера – ничего не сказать. Фирпо легко влился в игровой тонус поединка. Партнеры по команде фактически не заметили потери. Забеги левого защитника, хорошее взаимодействие с Ансуи Фати и удачная работа в обороне заслуживают только на положительные отзывы. Гордостью защитника в поединке стал второй гол, в котором Фирпо не потерялся в сложной комбинации "Барсы", а также выдал точный прострел в штрафную соперника. Коллега Жуниора по позиции Серхи Роберто сместился справа и точным ударом принес три очка команде. Фирпо летом присоединился к "Барсы", перейдя из "Бетиса" за 18 млн евро. Еще осенью тогдашний наставник "блаугранас" Эрнесто Вальверде активно пользовался услугами Жуниора при повреждениях Альбы. Очередное повреждение Жорди оказалось достаточно серьезным, поэтому Фирпо имеет шанс продемонстрировать свой потенциал в важных матчах против "Реала" и "Наполи". В конце концов, Сетьен точно знает, что это за фрукт, ведь именно этот наставник фактически открыл Фирпо в "Бетисе"! Вот такая связь прошлого и будущего.