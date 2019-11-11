"Парни жарят толстых коз": Назаров спел о победе "Ливерпуля" над "Манчестер Сити"

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"Парни жарят толстых коз": Назаров спел о победе "Ливерпуля" над "Манчестер Сити"

Известный российский актёр Дмитрий Назаров исполнил песню, посвящённую победе "Ливерпуля" над "Манчестер Сити" в матче 12-го тура АПЛ.

"В итальянском ресторане

Загулял весь Ливерпуль.

Осуждать мы их не станем,

Потому что молодцы.

Си, синьора, грацие,

Всех нас ждет инфляция.

 

"Ливерпуль" побил "Ман Сити"

Сине-бело-голубой.

"Сити" был всегда в зените,

А теперь он как "Зенит".

Йес, йес, йес оф корс,

Парни жарят толстых коз", - спел Назаров.

Напомним, что "Ливерпуль" обыграл "Сити" со счётом 3:1, благодаря чему оторвался от оппонента на 9 очков.

Не пропустите: Судья убил "горожан"? Он в любом случае кого-то убил бы! Разбираем матч между "Ливерпулем" и "Манчестер Сити". | http://soccernews.ru
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