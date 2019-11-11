"Парни жарят толстых коз": Назаров спел о победе "Ливерпуля" над "Манчестер Сити"
Известный российский актёр Дмитрий Назаров исполнил песню, посвящённую победе "Ливерпуля" над "Манчестер Сити" в матче 12-го тура АПЛ.
"В итальянском ресторане
Загулял весь Ливерпуль.
Осуждать мы их не станем,
Потому что молодцы.
Си, синьора, грацие,
Всех нас ждет инфляция.
"Ливерпуль" побил "Ман Сити"
Сине-бело-голубой.
"Сити" был всегда в зените,
А теперь он как "Зенит".
Йес, йес, йес оф корс,
Парни жарят толстых коз", - спел Назаров.
Напомним, что "Ливерпуль" обыграл "Сити" со счётом 3:1, благодаря чему оторвался от оппонента на 9 очков.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|11
|31
|2
|Лестер Сити
|12
|26
|3
|Челси
|12
|26
|4
|Манчестер Сити
|11
|25
|5
|Шеффилд Юнайтед
|12
|17
|6
|Арсенал Лондон
|12
|17
|7
|Манчестер Юнайтед
|12
|16
|8
|Вулверхэмптон
|12
|16
|9
|Борнмут
|12
|16
|10
|Бернли
|12
|15
|11
|Брайтон & Хоув Альбион
|12
|15
|12
|Кристал Пэлас
|12
|15
|13
|Ньюкасл Юнайтед
|12
|15
|14
|Тоттенхэм
|12
|14
|15
|Эвертон
|12
|14
|16
|Вест Хэм Юнайтед
|12
|13
|17
|Астон Вилла
|12
|11
|18
|Уотфорд
|12
|8
|19
|Саутгемптон
|12
|8
|20
|Норвич Сити
|12
|7