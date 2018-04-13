Пароло: "Были уверены, что "Лацио" вышел в полуфинал Лиги Европы"

Теги ред булл зальцбурглациомарко пароло

Пароло: "Были уверены, что "Лацио" вышел в полуфинал Лиги Европы"Полузащитник "Лацио" Марко Пароло прокомментировал вылет своей команды из Лиги Европы.

В четвертьфинале турнира команда уступила "Зальцбургу" с общим счетом 5:6. После домашней победы  со счетом 4:2 римляне проиграли в Австрии 1:4.

"Нам чего-го не хватает, чтобы играть на таком высоком уровне. Такие матчи оставляют горький осадок. Мы не должны были сегодня проиграть, но были самоуверенны и считали, что игра закончилась при счете 1:0", - сказал он.  | http://soccernews.ru

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