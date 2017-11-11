Пароло назвал ответный матч против Швеции "игрой всей жизни"

Полузащитник сборной Италии Марко Пароло подвел итоги первого стыкового матча отборочного турнира Чемпионата Мира-2018 против Швеции (0:1).

По словам итальянского футболиста, его команда имеет последний шанс завоевать путевку в Россию.

"Мы полны решимости, хотим выиграть матч всей жизни и понимаем, что у нас только один шанс. Должны сделать все возможное, чтобы выйти на Чемпионат Мира", - сказал он. | http://soccernews.ru