Пароло назвал ответный матч против Швеции "игрой всей жизни"

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Пароло назвал ответный матч против Швеции "игрой всей жизни"Полузащитник сборной Италии Марко Пароло подвел итоги первого стыкового матча отборочного турнира Чемпионата Мира-2018 против Швеции (0:1).

По словам итальянского футболиста, его команда имеет последний шанс завоевать путевку в Россию. 

"Мы полны решимости, хотим выиграть матч всей жизни и понимаем, что у нас только один шанс. Должны сделать все возможное, чтобы выйти на Чемпионат Мира", - сказал он. | http://soccernews.ru

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