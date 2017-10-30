Паровоз Палыча: почему "Локомотив" реально крут

Теги локомотив москваюрий семинджефферсон фарфан

Паровоз Палыча: почему "Локомотив" реально крут

В воскресенье на стадионе в Санкт-Петербурге был разбит главный претендент на чемпионский титул РФПЛ "Зенит". Обладающий практически неограниченным бюджетом, с дорогостоящими игроками в составе и звёздным тренером на скамейке. Разбит, возможно, слишком крупно, учитывая ход игры в первом тайме, но факт остаётся фактом, а счёт – на табло. 

ВИДЕО: "Зенит" - "Локомотив" - 0:3 (обзор)

"Локомотив" выстоял в первом тайме (не обошлось без удачи), а во втором отыграл образцово показательно, буквально раздев соперника на контратаках. "Паровоз Палыча" не оставил шансов дорогостоящей машине Роберто, оголив все её проблемы и напомнив, что порядок по-прежнему способен бить класс, а командные действия могут быть превыше индивидуального мастерства. 

Юрий Сёмин – тренер старой закалки и вряд ли удивит футбольных эстетов какими-то модными нововведениями, но его олдскул – это действительно круто. Надёжная игра в обороне и разящие контратаки в исполнении "железнодорожников", которые грамотно выходили из-под прессинга и разбегались так, что даже особенный ценитель "автобусов" Жозе наверняка бы оценил.

"Локомотив" использовал ошибки соперника и его слабые стороны, выполнив план на матч – гости разрушали систему игры "Зенита" в центре поля, вынуждая подопечных Манчини играть поперёд, желая доставить мяч на фланг. "Железнодорожникам" пришлось непросто до перерыва, однако во второй половине они выглядели так, что не оставалось сомнений – они были готовы к действиям "сине-бело-голубых" и прекрасно знали, что делать с мячом, когда он будет перехвачен.

Нельзя не отметить и несколько игроков "Локомотива". Про Ману Фернандеша и его игру в этом сезоне сказано уже очень много, но португалец, давно списанный в футбольной Европе, продолжает радовать. Про Джефферсона Фарфана и вовсе можно писать в ключе "возрождение", ибо иначе это не назвать. Перуанец играет как в ПСВ в лучшие годы, а ведь на днях ему исполнилось 33 года, а совсем недавно он пылил в Эмиратах и, как казалось, готовился к пенсии. И удивляет даже не то, насколько по-прежнему быстр "Форлан", как его называет Палыч. Джефферсон выполняет огромный объём работы, отрабатывает в обороне и бьётся за команду так, словно он юнец, желающий показать себя и пробиться в топ-клуб. Такой настрой перуанца – абсолютная заслуга Юрия Сёмина, который нашёл подход к далеко не самому простому футболисту.

Виден вклад Палыча и в братьев Миранчуков. Более того, Алексей сейчас выглядит одним из лидеров (если не главным лидером) "Локомотива", хотя после травмы Ари казалось, что "железнодорожники" попадут в тяжелейшую ситуацию и не факт, что смогут из неё выбраться. Смогли, да ещё как! Клуб приобрёл Эдера, но не стал гнуть прежнюю линию, грамотно перестроившись под другой подход в игре, разнообразив её за счёт креативных действий Миранчуков и Фарфана.

"Локомотиву" будет очень непросто удержаться на первой строчке, но здесь и сейчас "Паровоз Палыча" по-настоящему впечатляет. Тренер-ветеран, многими давно списанный на пенсию, демонстрирует, что прописные истины в футболе всё ещё могут значить очень много, а комплектация состава и его конкурентоспособность не всегда напрямую зависит от размера кошелька. И пусть кто-то скажет, что футбол "железнодорожников" – это вчерашний день. Этот олдскул заслуживает уважения. 

Игорь Павелко | soccernews.ru

Не пропустите! Топ-10 самых перспективных игроков мира по версии FIFA 18

комментарии
Гриша

У Алексея и Антона Миранчуков появился третий брат Александр?!

Ответить
Strateg

Промьо об этом мало кто знает)))

Ответить

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 2017/2018?
Все опросы

главное

На "Олд Траффорд" за престижем? "Бенфика" погостит у "Манчестер Юнайтед"

На "Олд Траффорд" за престижем? "Бенфика" погостит у "Манчестер Юнайтед"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Локомотив Москва 15 32
2 Зенит Санкт-Петербург 15 29
3 ЦСКА Москва 15 25
4 Краснодар 15 24
5 Урал 15 23
6 Спартак Москва 15 22
7 Уфа 15 21
8 Арсенал Тула 15 20
9 Ахмат 15 18
10 Рубин 15 18
11 Ростов 15 18
12 Амкар 15 17
13 Тосно 15 17
14 Динамо Москва 15 14
15 Анжи 15 13
16 СКА Хабаровск 15 12
Полная таблица

топ-5 тегов