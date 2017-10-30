Паровоз Палыча: почему "Локомотив" реально крут

В воскресенье на стадионе в Санкт-Петербурге был разбит главный претендент на чемпионский титул РФПЛ "Зенит". Обладающий практически неограниченным бюджетом, с дорогостоящими игроками в составе и звёздным тренером на скамейке. Разбит, возможно, слишком крупно, учитывая ход игры в первом тайме, но факт остаётся фактом, а счёт – на табло.

ВИДЕО: "Зенит" - "Локомотив" - 0:3 (обзор)

"Локомотив" выстоял в первом тайме (не обошлось без удачи), а во втором отыграл образцово показательно, буквально раздев соперника на контратаках. "Паровоз Палыча" не оставил шансов дорогостоящей машине Роберто, оголив все её проблемы и напомнив, что порядок по-прежнему способен бить класс, а командные действия могут быть превыше индивидуального мастерства.

Юрий Сёмин – тренер старой закалки и вряд ли удивит футбольных эстетов какими-то модными нововведениями, но его олдскул – это действительно круто. Надёжная игра в обороне и разящие контратаки в исполнении "железнодорожников", которые грамотно выходили из-под прессинга и разбегались так, что даже особенный ценитель "автобусов" Жозе наверняка бы оценил.

"Локомотив" использовал ошибки соперника и его слабые стороны, выполнив план на матч – гости разрушали систему игры "Зенита" в центре поля, вынуждая подопечных Манчини играть поперёд, желая доставить мяч на фланг. "Железнодорожникам" пришлось непросто до перерыва, однако во второй половине они выглядели так, что не оставалось сомнений – они были готовы к действиям "сине-бело-голубых" и прекрасно знали, что делать с мячом, когда он будет перехвачен.

Нельзя не отметить и несколько игроков "Локомотива". Про Ману Фернандеша и его игру в этом сезоне сказано уже очень много, но португалец, давно списанный в футбольной Европе, продолжает радовать. Про Джефферсона Фарфана и вовсе можно писать в ключе "возрождение", ибо иначе это не назвать. Перуанец играет как в ПСВ в лучшие годы, а ведь на днях ему исполнилось 33 года, а совсем недавно он пылил в Эмиратах и, как казалось, готовился к пенсии. И удивляет даже не то, насколько по-прежнему быстр "Форлан", как его называет Палыч. Джефферсон выполняет огромный объём работы, отрабатывает в обороне и бьётся за команду так, словно он юнец, желающий показать себя и пробиться в топ-клуб. Такой настрой перуанца – абсолютная заслуга Юрия Сёмина, который нашёл подход к далеко не самому простому футболисту.

Виден вклад Палыча и в братьев Миранчуков. Более того, Алексей сейчас выглядит одним из лидеров (если не главным лидером) "Локомотива", хотя после травмы Ари казалось, что "железнодорожники" попадут в тяжелейшую ситуацию и не факт, что смогут из неё выбраться. Смогли, да ещё как! Клуб приобрёл Эдера, но не стал гнуть прежнюю линию, грамотно перестроившись под другой подход в игре, разнообразив её за счёт креативных действий Миранчуков и Фарфана.

"Локомотиву" будет очень непросто удержаться на первой строчке, но здесь и сейчас "Паровоз Палыча" по-настоящему впечатляет. Тренер-ветеран, многими давно списанный на пенсию, демонстрирует, что прописные истины в футболе всё ещё могут значить очень много, а комплектация состава и его конкурентоспособность не всегда напрямую зависит от размера кошелька. И пусть кто-то скажет, что футбол "железнодорожников" – это вчерашний день. Этот олдскул заслуживает уважения.

Игорь Павелко | soccernews.ru

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