Паровоз Палыча: почему "Локомотив" реально крут
В воскресенье на стадионе в Санкт-Петербурге был разбит главный претендент на чемпионский титул РФПЛ "Зенит". Обладающий практически неограниченным бюджетом, с дорогостоящими игроками в составе и звёздным тренером на скамейке. Разбит, возможно, слишком крупно, учитывая ход игры в первом тайме, но факт остаётся фактом, а счёт – на табло.
ВИДЕО: "Зенит" - "Локомотив" - 0:3 (обзор)
"Локомотив" выстоял в первом тайме (не обошлось без удачи), а во втором отыграл образцово показательно, буквально раздев соперника на контратаках. "Паровоз Палыча" не оставил шансов дорогостоящей машине Роберто, оголив все её проблемы и напомнив, что порядок по-прежнему способен бить класс, а командные действия могут быть превыше индивидуального мастерства.
Юрий Сёмин – тренер старой закалки и вряд ли удивит футбольных эстетов какими-то модными нововведениями, но его олдскул – это действительно круто. Надёжная игра в обороне и разящие контратаки в исполнении "железнодорожников", которые грамотно выходили из-под прессинга и разбегались так, что даже особенный ценитель "автобусов" Жозе наверняка бы оценил.
"Локомотив" использовал ошибки соперника и его слабые стороны, выполнив план на матч – гости разрушали систему игры "Зенита" в центре поля, вынуждая подопечных Манчини играть поперёд, желая доставить мяч на фланг. "Железнодорожникам" пришлось непросто до перерыва, однако во второй половине они выглядели так, что не оставалось сомнений – они были готовы к действиям "сине-бело-голубых" и прекрасно знали, что делать с мячом, когда он будет перехвачен.
Нельзя не отметить и несколько игроков "Локомотива". Про Ману Фернандеша и его игру в этом сезоне сказано уже очень много, но португалец, давно списанный в футбольной Европе, продолжает радовать. Про Джефферсона Фарфана и вовсе можно писать в ключе "возрождение", ибо иначе это не назвать. Перуанец играет как в ПСВ в лучшие годы, а ведь на днях ему исполнилось 33 года, а совсем недавно он пылил в Эмиратах и, как казалось, готовился к пенсии. И удивляет даже не то, насколько по-прежнему быстр "Форлан", как его называет Палыч. Джефферсон выполняет огромный объём работы, отрабатывает в обороне и бьётся за команду так, словно он юнец, желающий показать себя и пробиться в топ-клуб. Такой настрой перуанца – абсолютная заслуга Юрия Сёмина, который нашёл подход к далеко не самому простому футболисту.
Виден вклад Палыча и в братьев Миранчуков. Более того, Алексей сейчас выглядит одним из лидеров (если не главным лидером) "Локомотива", хотя после травмы Ари казалось, что "железнодорожники" попадут в тяжелейшую ситуацию и не факт, что смогут из неё выбраться. Смогли, да ещё как! Клуб приобрёл Эдера, но не стал гнуть прежнюю линию, грамотно перестроившись под другой подход в игре, разнообразив её за счёт креативных действий Миранчуков и Фарфана.
"Локомотиву" будет очень непросто удержаться на первой строчке, но здесь и сейчас "Паровоз Палыча" по-настоящему впечатляет. Тренер-ветеран, многими давно списанный на пенсию, демонстрирует, что прописные истины в футболе всё ещё могут значить очень много, а комплектация состава и его конкурентоспособность не всегда напрямую зависит от размера кошелька. И пусть кто-то скажет, что футбол "железнодорожников" – это вчерашний день. Этот олдскул заслуживает уважения.
Игорь Павелко | soccernews.ru
Не пропустите! Топ-10 самых перспективных игроков мира по версии FIFA 18
опрос
главное
-
Такие нужные очки: "Олимпиакос" принимает "Барселону"
-
Битва за лидерство: "Рома" и "Челси" поставят точку в очной дуэли
-
Итоги и символическая сборная 10-го тура АПЛ
-
Последний шанс на выход в плей-офф: ЦСКА едет в гости к "Базелю"
-
"Интер" побеждает "Верону" и возвращает себе второе место в таблице Серии А
Лента новостей
-
Мбаппе может не сыграть с "Андерлехтом"
-
"Эвертон" может возглавить наставник клуба АПЛ
-
Хамес: "Я ещё не акклиматизировался в "Баварии"
-
Игнатьев: "Зачем бояться Месси?"
-
Девич: "После попыток заиграть в "Рубине", а потом в "Ростове", я психологически надломился"
-
Наингголан: "Я никогда не колебался и не задумывался насчет возможного ухода"
-
Конте: "Рома" сейчас в отличной форме, а нам нужно преодолеть сложный этап"
-
Габи: "Мы никогда не сдаемся и не будем изменять нашему стилю"
-
Бенитес: "Я очень разочарован поражением"
-
На "Олд Траффорд" за престижем? "Бенфика" погостит у "Манчестер Юнайтед"
-
Такие нужные очки: "Олимпиакос" принимает "Барселону"
-
Битва за лидерство: "Рома" и "Челси" поставят точку в очной дуэли
-
"Интер" выдал лучший старт в Серии А в своей истории
-
Эмери: "Мы уважаем всех соперников"
-
Уволен главный тренер сборной Израиля Леви
-
Жезуш: "Нам есть что противопоставить "Ювентусу"
-
Симеоне: "Мы хотим, чтобы "Атлетико" был среди лучших команд мира"
-
"Ахмат" подтвердил отставку Кононова
-
"Тоттенхэм" и "Ньюкасл" поборются за нападающего "Бешикташа"
-
Итоги и символическая сборная 10-го тура АПЛ
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Локомотив Москва
|15
|32
|2
|Зенит Санкт-Петербург
|15
|29
|3
|ЦСКА Москва
|15
|25
|4
|Краснодар
|15
|24
|5
|Урал
|15
|23
|6
|Спартак Москва
|15
|22
|7
|Уфа
|15
|21
|8
|Арсенал Тула
|15
|20
|9
|Ахмат
|15
|18
|10
|Рубин
|15
|18
|11
|Ростов
|15
|18
|12
|Амкар
|15
|17
|13
|Тосно
|15
|17
|14
|Динамо Москва
|15
|14
|15
|Анжи
|15
|13
|16
|СКА Хабаровск
|15
|12