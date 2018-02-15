"Паровоз" Палыча против Балотелли и компании: "Локомотив" в гостях у "Ниццы"

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"Паровоз" Палыча против Балотелли и компании: "Локомотив" в гостях у "Ниццы"

"Ницца" – "Локомотив"

Стадион: "Стад-де-Нис" (Ницца, Франция)

Начало матча: 21:00

Арбитр: Иштван Ковач (Румыния)

Московский "Локомотив" стартует в плей-офф Лиги Европы с выездного поединка против французской "Ниццы". Это одна из самых ровных пар 1/16 финала – шансы на проход в следующую стадию букмекеры оценивают, примерно, как равные. Последние два месяца команды провели по-разному, что определенно может сказаться на их игре. Ведь если "гимнасты" вовсю рубились в Лиге 1, то "железнодорожники" поддерживали форму лишь товарищескими матчами.

"Ницца" по итогам группового этапа Лиги Европы заняла лишь вторую строчку, пропустив вперед римский "Лацио" и опередив "Зюлте-Варегем" с "Витессом". В чемпионате Франции команда идет лишь на 9-й строчке, но от зоны еврокубков подопечных Фавра отделяет всего 4 очка. В последних матчах форма у "орлят" – хуже некуда, поражения от "Метца", "Тулузы" и "Дижона" с общим счетом 3:6 являются подтверждением этому.

"Ницца" – команда настроения, и многое будет зависеть от расположения духа ее лидеров. В первую очередь, это касается лучшего бомбардира "гимнастов" – Марио Балотелли, забившего уже 19 голов  в текущем сезоне. К слову, второй футболист с достаточно громким именем, Уэсли Снейдер, в январе клуб покинул.

"Локомотив" выиграл свою отборочную группу "F", в которой ему противостояли "Копенгаген", "Шериф" и "Злин". На перерыв в чемпионате России "железнодорожники"  также ушли лидерами, оторвавшись от ближайших преследователей на целых 8 очков.

Последний официальный матч подопечных Семина случился в начале декабря прошлого года, после чего были лишь товарищеские игры. На сборах в Испании команда провела 7 контрольных встреч, в которых одержала лишь одну победу. Однако главный тренер "паровозов" остался доволен итогами сборов в целом и физическим состоянием своих подопечных в частности. Хорошие новости пришли из лазарета "Локомотива": наконец, восстановились после травм Гильерме, Ари и Чорлука.

Интересные факты противостояния "Ниццы" и "Локомотива":

"Ницца" и "Локомотив" никогда не встречались друг с другом.

Единственный выезд "железнодорожников" к французскому клубу состоялся в 2004-м: поражение от "Монако" со счетом 0:1.

В рамках группового этапа турнира в домашних матчах "Ниццы" победитель неизменно забивал 3 мяча.

Ориентировочные составы на игру:

Ницца: Кардиналь, Бюрне, Данте, Марлон, Коли, Ле-Мелу, Тамез, Сери, Сент-Максимен,  Плеа, Балотелли.

Локомотив: Коченков, Игнатьев, Кверквелия, Пейчинович, Лысов, Денисов, Тарасов, Миранчук Антон, Миранчук Алексей, Фернандеш, Фарфан.

Прогноз на матч "Ницца" – "Локомотив":

Если у "Ниццы" пойдет игра, то вряд ли "железнодорожники" смогут сдержать Балотелли и компанию. Однако в последних играх "орлята" совсем уж не впечатляют, да и физически футболисты "Локомотива" должны смотреться получше. В целом, "гимнасты" являются фаворитом предстоящего поединка лишь за счет того, что играют первый матч они на домашней арене.

Победа "Ниццы" оценивается коэффициентом 2,04, ничья – 3,48, виктория "Локомотива" – 4,26.

Евгений Пешко | http://soccernews.ru

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