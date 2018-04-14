"Паровоз" промчал без остановок: "Локомотив" разгромил "Динамо" в московском дерби
Субботняя программа 26-го тура российской Премьер-Лиги продолжилась центральным противостоянием уик-энда, в рамках которого сошлись две команды с московской пропиской - "Динамо" на "Арене Химки" принимало "Локомотив". Несмотря на текущее достаточно низкое как для столичного коллектива десятое место "бело-голубых" в турнирной таблице, поединок преподносился, как очень интригующее событие, потому как в последнее время подопечные Дмитрия Хохлова находятся в потрясающей форме. "Динамовцы" еще не проигрывали после зимнего перерыва, а в прошлом туре разобрались на выезде с ЦСКА. В свою очередь, преимущество "железнодорожников" над ближайшим преследователем "Спартаком" начало таять на глазах, а учитывая непростой график "Локо", каждый последующий матч для них сродни финалу.Что касается стартовых составов, то у хозяев успел восстановится после повреждения Константин Рауш, также в основе вышел Федор Черных. Юрий Семин удивил тем, что оставил в запасе Мануэля Фернандеша, вместо которого вышел Дмитрий Тарасов, а на острие атаки было доверено место Эдеру, а не бразильцу Ари.
Футболисты "Локомотива" вышли на матч очень заряженными, почему весьма быстро стремления гостей конвертировалось в забитый гол. Уже на третьей минуте Антон Миранчук открыл счет ударом со штрафного, расстреляв дальний угол хозяйских ворот. "Динамовцы" тут же побежали вперед отыгрываться: классно пробивал по воротам Гильерме Федор Черных, но натурализованный бразилец со второй попытки забрал мяч в руки. В целом, "красно-зеленые" смотрелись посимпатичнее, хоть и "бело-голубые" также очень старались. Тем не менее, еще до середины первого тайма подопечные Семина могли увеличивать преимущество в счете. Вратарь Шунин сбил в штрафной площади, выбежавшего с ним на свидание Фарфана – арбитр справедливо указал на "точку". Пенальти подошел исполнять Алексей Миранук, но пробил так плохо, что голкипер намертво забрал мяч в руки.И все же на перерыв "Локо" ушел с преимуществом в два мяча. На 43-й минуте гости получили возможность пробить штрафной с той же точки, что и в случае с первым голом. Правда, в этот раз к мячу подошел Фарфан и элегантно перебросив стенку, положил снаряд в ближнюю "девятку" ворот Шунина.
Во втором тайме "железнодорожники" никуда не спешили, но даже при этом уже в первой трети второй половины встречи ребята Юрия Семина закрыли все вопросы относительно победителя матча. Снова не обошлось без стандарта: Фарфан выполнил подачу, которую классным ударом головой замкнул Тарасов. Играя на кураже, на 72-й минуте "красно-зеленые" окончательно добили "динамовцев": великолепный перуанец записал на свой счет очередной ассист, выведя Антона Миранчука на свидание с Шуниным, который без проблем протолкнул сферу мимо вратаря и таким образом оформил дубль.Итак, вопреки прогнозам, дерби вышло односторонним. Текущий лидер чемпионата "Локомотив" очень легко разобрался с "Динамо" и еще на шаг приблизился к чемпионскому титулу.
"Динамо" Москва – "Локомотив" – 0:4
Голы: Ан. Миранчук, 3 – 0:1, Фарфан, 43 – 0:2, Тарасов, 58 – 0:3, Ан. Миранчук, 72 – 0:4
"Динамо": Шунин, Козлов (Марков, 61), Рыков, Шунич, Рауш, Цаллагов (Теттех, 46), Панченко, Соу, Ташаев, Черных (Темников, 77), Луценко
"Локомотив": Гильерме, Игнатьев (Ротенберг, 80), Кверквелия, Чорлука, Рыбус, Тарасов, Денисов, Ан. Миранчук, Ал. Миранчук, Фарфан (Ари, 73), Эдер (Коломейцев, 55)
На 21-й минуте Алексей Миранчук не реализовал пенальти (вратарь)
Богдан Архипенко
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